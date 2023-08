Legnano, al Parco Alto Milanese sono vietate le grigliate a Ferragosto: zona controllata

Avete in mente una bella grigliata al Parco Alto Milanese, per rallegrare il Ferragosto? Cambiate programma. Le grigliate sono assolutamente bandite, a salvaguardia del patrimonio arboreo, naturalistico, paesaggistico e faunistico dello splendido polmone che si estende fra i Comuni di Legnano, Castellanza e Busto Arsizio.

"Sono vietate per ragioni di decoro ma soprattutto di sicurezza", sintetizza il presidente del Parco, Davide Turri. Via libera invece a pic-nic con cibi freddi, dalle insalate di riso alle torte salate, dalle frittate alle macedonie, o quanto più aggrada il palato e soddisfa i sensi. Flavio Castiglioni, consigliere dell’Ente Parco, spiega il perché di questa decisione e come si è giunti: "Un tempo esistevano le postazioni delle griglie, che negli anni erano state sostituite. Le nuove però erano state vandalizzate, e così le persone le portavano da casa. Alla sera il materiale usato per grigliare veniva svuotato a terra, e in un anno ci siamo ritrovati ben tre incendi. Così dal 2018 sono state vietate le grigliate al Parco, anche grazie a una sollecitazione del sindaco di Castellanza, Mirella Cerini".

La bellezza del parco e le precedenti griglie messe a disposizione della cittadinanza richiamavano delle vere e proprie folle. "Ci sono state delle Pasque, Pasquette oppure dei Ferragosti in cui sono venute da noi anche 2mila persone - riprende Castiglioni -. E’ chiaro il sovraffollamento creava anche problemi di sicurezza. Aver tolto la possibilità di grigliare ha permesso una fruizione del parco più naturalistica. Aggiungo, anche se mi pare superfluo, che i fuochi a terra sono vietatissimi". Castiglioni però non intende essere punitivo. "Anzi: noi invitiamo tutti a fare un bel pic-nic al Parco Alto Milanese, ma con cibi freddi, nulla che possa arrecare danno alla natura". Si possono portare le pietanze da casa e poi gustarle negli spazi attrezzati o nel verde.