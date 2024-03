Parabiago, ubriaco su una bicicletta rubata viene fermato dalla polizia locale

Parabiago (Milano), 29 marzo 2024 - Era alla guida di una bicicletta quando è stato fermato dagli agenti della polizia locale dopo averlo individuato in stato alterato. Un uomo di Parabiago di 48 anni è risultato positivo all’alcoltest con un valore cinque volte superiore al tasso alcolemico consentito dal codice della strada, dopo essersi sottoposto ai controlli.

Lo stesso però, a distanza pochi giorni, ha causato danni contro l’ingresso del comune: ha infatti divelto e rubato la pulsantiera di ingresso del comune di Parabiago presso l’accesso riservato ai dipendenti comunali.

Anche in questo caso la polizia locale è intervenuta denunciando nuovamente l’uomo, già fermato in precedenza: il soggetto è stato denunciato per ricettazione e i fatti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.