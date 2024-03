Alcol o droga e poi al volante. Tre denunciati

Domenica mattina un 34enne bresciano che andava a forte velocità, su una curva a Robecco d’Oglio è uscito di strada. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno trovato il conducente fuori dall’auto, completamente ubriaco. E quando gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcoltest, il bresciano ha categoricamente rifiutato nonostante gli venisse spiegato che cosa potesse comportare il rifiuto. A quel punto il 34enne è stato denunciato per aver rifiutato l’accertamento, la patente gli è stata ritirata, il veicolo sequestrato e gli è stata affibbiata una multa pari al doppio del massimo stabilito.

A Casalbuttano invece nel pomeriggio di domenica i carabinieri hanno intimato l’alt a un’auto con due persone a bordo ma, quando il veicolo si è fermato, il passeggero ha lanciato qualcosa in un canale adiacente alla sede stradale, mentre il conducente ha cercato di nascondere una dose di stupefacente. Nei suoi confronti i militari hanno proceduto all’immediato ritiro della patente.

A Scandola Ravara sempre domenica una pattuglia di carabinieri ha fermato un’auto. I militari hanno notato che il conducente, un 35enne, si è andato a fermare a una certa distanza dalla pattuglia. Poi è sceso dalla macchina ed è andato verso un bancomat. I militari hanno riconosciuto l’uomo e si sono ricordati che non ha la patente. Andandogli vicino, hanno notato che era ubriaco. Anche lui ha rifiutato l’alcoltest ed è incappato in pesanti conseguenze, tenuto conto che la patente gli era già stata sospesa un anno fa e che era già stato trovato altre due volte alla guida senza il permesso. Il 35enne è stato portato in caserma, dove ha rimediato una denuncia per guida in stato di ebbrezza e un’altra per guida senza patente.

P.G.R.