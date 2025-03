Parabiago, allarme per gli spari nella notte ma servivano solo per allontanare le nutrie

Parabiago (Milano) – 19 marzo 2025 Tre, quattro chiamate in rapida successione nella serata di ieri, poco prima delle 22, alla centrale delle forze dell’ordine, che riferivano tutte di colpi di arma da fuoco esplosi nella zona, difficili da confondere con altro: a dare l’allarme sono stati ieri i residenti della zona di via Unione a Parabiago, ma all’origine dei colpi effettivamente detonati non c’era né uno scontro a fuoco tra bande rivali e neppure un intervento delle forze dell’ordine. A motivare i colpi esplosi nella notte, infatti, sono state… le nutrie. La polizia provinciale infatti, aveva preventivamente avvisato le forze dell’ordine che nella serata ci sarebbe stato un intervento coordinato mirato ad allontanare le nutrie che erano state avvistate in gran numero in quella stessa area. Per allontanare gli invasivi roditori, infatti, la polizia provinciale ha esploso colpi di arma da fuoco in aria.