Parabiago, troppo alcol al bar e la serata finisce male: arrestata una 35enne

Parabiago (Milano) – In evidente stato di ebbrezza ha messo a ferro e fuoco il bar dove si trovava a trascorrere la serata: quando sono arrivati i carabinieri non ha cambiato il suo atteggiamento guadagnandosi così l’arresto e una denuncia. L’episodio ha avuto come teatro il Café 33 di corso Sempione a Parabiago e come protagonista una 35enne originaria del Kenya e residente nello stesso comune.

La situazione si è complicata quando erano circa le 23 di martedì sera e la donna, che probabilmente aveva ingerito troppo alcol, per motivi non chiari ha iniziato a farsi notare per i comportamenti eccessivi, la violenza verbale e per i bicchieri gettati a terra.

A quel punto non è restato altro da fare che avvertire le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti dunque i carabinieri ma la donna non ha per nulla cambiato il suo atteggiamento, Anzi, trovatasi di fronte i militari che tentavano di calmarla ha aggredito anche loro. La donna è stata dunque arrestata con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.