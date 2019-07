Parabiago (Milano), 12 luglio 2019 - Era di Parabiago l'imprenditore che ieri pomeriggio è morto calpesatato da una cavalla al "Maneggio Ricci" di Boara Pisani, un comune della Bassa Padovana. Alessandro Ferrario, 54 anni, è deceduto per le gravi ferite riportate mentre stava facendo passeggiare la sua puledra riprendendola con la videocamera, per promuovere la vendita dell'animale. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando a quanto si apprende, l’uomo, un libero professionista che lavora nell'ambito dell’ippica, stava accompagnando la giovane cavalla nel maneggio per registrare un video insieme a una collaboratrice, quando l'animale si è imbizzarrito e l'ha colpito, provocandogli gravi traumi. A nulla sono valsi i soccorsi. I filmati della telecamere sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia di Este.

© Riproduzione riservata