Busto Garolfo (Milano), 14 febbraio 2019 - L'associazione Hakuna Matata ha ricevuto una menzione speciale in occasione della cerimonia milanese del Panettone d’oro. La manifestazione meneghina che ogni anno, da vent’anni, premia persone e associazioni segnalate per le loro particolari virtù civiche, ha visto l’associazione bustese che si occupa di adolescenti e preadolescenti ricevere un riconoscimento speciale per l’attività svolta sul territorio dell’Altomilanese.

Alla presenza dell’arcivescovo Mario Delpini, la presidente Carmen Zocche e l’animatore Alessandro Croci, accompagnati dal sindaco Susanna Biondi, hanno ricevuto il riconoscimento.

Nata nel 2004, Hakuna Matata ha sviluppato una serie di progetti incentrati sull’attività educativa nei confronti dei giovanissimi. «Dedico questo riconoscimento a tutti quei ragazzi che frequentano la nostra associazione ed agli educatori che negli anni hanno lavorato con noi - ha affermato la presidente Carmen Zocche -. Tutto questo è stato possibile grazie alla presenza attiva di due associazioni a noi vicine, il Gruppo Alpini di Livio Holtzer e il Milan Club di Dario Merlotti». Dal lunedì al venerdì nella sede di via Correggio, nel complesso scolastico Caccia, i ragazzi possono fare insieme agli educatori i compiti e fare attività pratica con i laboratori. Recentemente Hakuna Matata ha fatto il bis con l’apertura di una succursale a San Giorgio su Legnano.