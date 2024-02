La storia del Palio di Legnano protagonista a Strasburgo: la mostra al Parlamento Europeo

Legnano (Milano), 28 febbraio 2024 - Ultimo giorno a Strasburgo per il Palio di Legnano che è sbarcato al Parlamento Europeo. Un evento rilevante nell’anno del centenario della Città di Legnano. Una delegazione composta dalle massime autorità paliesche tra cui il Supremo Magistrato Lorenzo Radice, il Presidente di Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, il Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade Raffaele Bonito, il Vicepresidente di Fondazione Palio Luca Roveda ed il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, ha varcato le porte del Parlamento Europeo per l’inaugurazione della mostra “History Communities and Heritage. The Palio di Legnano exhibition”.

La delegazione legnanese è stata accolta dall’Eurodeputata Patrizia Toia, che ha raccontato le istituzioni europee ai ragazzi della scuola Barbara Melzi. Con lei, il collega Giuliano Pisapia. “Sono particolarmente orgogliosa di inaugurare proprio oggi al Parlamento europeo a Strasburgo, l’esposizione sul Palio di Legnano, la festa tradizionale che si svolge annualmente per commemorare l’omonima battaglia avvenuta il 29 maggio 1176“, ha dichiarato la parlamentare. “Gli eurodeputati potranno scoprire il patrimonio storico e culturale di Legnano e del suo Palio, ammirare alla presenza di figuranti, i bellissimi costumi, le corone e i gioielli medievali utilizzati durante le rievocazioni – ha continuato Patrizia Toia – Inoltre, sarà un’irripetibile occasione per valorizzare le collaborazioni culturali espresse con realtà museali e universitarie europee finalizzate alla restituzione di un patrimonio – materiale e immateriale – condiviso tra i 27 membri dell’Unione Europea.”

“Un grazie alla Fondazione Palio di Legnano per la bellissima esposizione e al Sindaco Lorenzo Radice sindaco per Legnano che, in occasione della ricorrenza del centenario del conferimento del titolo di “Città” a Legnano, ha raccolto attorno al valore della città associazioni, imprenditori, maestranze e semplici cittadini e cittadine che tanto si stanno dando da fare per la buona riuscita delle iniziative legate al centenario, di cui questa mostra a Strasburgo è parte”, ha concluso.

Grande la soddisfazione del Sindaco Radice cui spetta l’onore di rappresentare l’intera città di Legnano in questa casa di tutti gli europei: “Grazie per l’accoglienza e per aver dato questa grande opportunità a Legnano e alla sua manifestazione più nota, il Palio, di mostrare i costumi e i gioielli della sfilata in una sede tanto prestigiosa. Legnano ha una particolarità: è, con Roma, l’unica Città citata nell’inno nazionale nel verso “Dall’Alpi a Sicilia dovunque è Legnano”. Il motivo: è la battaglia del 29 maggio 1176 che proprio il Palio di Legnano celebra ogni anno. Oggi potete vedere alcuni dei costumi indossati dagli oltre mille figuranti del corteo storico, costumi realizzati con grande abilità all’interno delle contrade e che derivano da studi approfonditi che verificano attinenza storica e stilistica con gli abiti dell’epoca.”