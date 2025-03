Palio, purosangue addio: "Pista al Castello corsa senza batterie"

Se il 2025 segnerà l’ultima edizione del Palio di Legnano con i cavalli purosangue questo cambiamento, però, potrebbe essere l’occasione per ripensare il format della corsa e, soprattutto, la sua sede. "L’idea di riportare la pista al Castello, modificando anche la modalità della gara, potrebbe rappresentare una svolta – spiega l’ex Gran Priore vincente di San Domenico, Gianfranco Zottino –. Una corsa secca, senza batterie, con tutte e otto le Contrade al canapo, seguendo il modello storico del Palio di Siena, darebbe nuova energia alla competizione. Un format più avvincente e televisivamente accattivante, capace di offrire maggiore visibilità e rilanciare il Palio come evento di richiamo nazionale. Il mondo del Palio deve guardare avanti e riflettere sul futuro della manifestazione. I tempi cambiano rapidamente e Legnano non può permettersi di restare indietro. In gioco non c’è solo la tradizione, ma la possibilità di far crescere e valorizzare un evento che è parte integrante dell’identità cittadina".

Ch.S.