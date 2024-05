Palio del Centenario nel vivo. Al Mari va in scena la Provaccia: l’antipasto della grande sfida

Nel contesto delle celebrazioni del Palio di Legnano, la Provaccia di questa sera rappresenta un evento di grande importanza. La gara, che precede la corsa ufficiale del Palio, offre un’anticipazione delle competizioni che caratterizzeranno l’evento principale. Nata negli anni ‘80 dalla volontà del Collegio dei Capitani e delle Contrade, il Memorial Favari noto come "Provaccia" è una corsa a pelo con lo stesso regolamento del Palio riservata a giovani fantini emergenti. La manifestazione prende il nome dall’indimenticato Luigi Favari, presidente del Comitato organizzatore dell’allora Sagra del Carroccio.

La Provaccia del Palio di Legnano 2024 si svolgerà come di consueto nello stadio Giovanni Mari. Oltre all’aspetto competitivo, la Provaccia svolge un ruolo cruciale nella preparazione dei partecipanti, permettendo ai fantini di familiarizzare con la pista e di testare le strategie di gara. Allo stesso tempo, offre alle contrade l’opportunità di valutare la condizione dei propri cavalli e apportare eventuali aggiustamenti prima della corsa ufficiale.

Il programma della serata prevede l’apertura dei cancelli alle 18, dando accesso alle tribune per assistere alla gara. Saranno disponibili stand gastronomici con specialità locali, permettendo ai visitatori di gustare prelibatezze mentre aspettano l’inizio della corsa. Dalle 20 avrà luogo la sfilata delle contrade, anticipando la gara con una breve parata nello stadio. Ogni contrada sfoggerà i propri colori e stemmi, creando un’atmosfera di festa e anticipazione. Alle 21 inizierà la Provaccia, con i cavalli delle otto contrade che si sfideranno in pista.

I giovani fantini avranno l’opportunità di mettere alla prova le proprie abilità e prepararsi per la grande corsa. Nonostante sia meno formale del Palio, la Provaccia è caratterizzata da un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Ecco i dettagli sui prezzi dei biglietti per le diverse tribune: tribuna coperta costo del biglietto intero 20 euro, mentre per i bambini dai 6 ai 14 anni è disponibile una tariffa ridotta di soli 10 euro. Tribuna Distinti e Prato: per accedere a queste aree, il biglietto intero è fissato a 10 euro e per i giovani tifosi dai 6 ai 14 anni, è disponibile un prezzo ridotto di soli 5 euro. Inoltre, è importante sottolineare che l’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 5 anni, offrendo così un’opportunità per coinvolgere anche i più piccoli nella magia del Palio.

Per rendere l’acquisto dei biglietti ancora più conveniente e accessibile, ecco una lista dei punti vendita dove è possibile acquistare i biglietti: Caffè Vicentini – via Montebello, 8; Cartoleria Ginetto – via Ciro Menotti, 58; Edicola Canavesi – Piazza Monte Grappa, 7; Agenzia Allianz Legnano 1 – via Gigante, 56; Maramao Cafè – vicolo Corridoni, 20; Cartoleria Lia – via Resegone, 90; Galleria del Libro – via Venegoni, 55. In aggiunta, i biglietti sono disponibili anche nei manieri delle Contrade, alla Fondazione Palio, al Collegio dei Capitani