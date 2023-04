Palio di Legnano, corse di addestramento: cavalli in pista a Borsano

Legnano (Milano), 28 aprile 2023 – Secondo ed ultimo appuntamento con le corse di addestramento al Palio 2023, in programma domenica 30 aprile al Centro Ippico Etrea di Borsano. Il collegio dei capitani e delle contrade, che ne cura l’organizzazione, ha diffuso il programma della corse della giornata, che potrebbe per altro subire variazioni viste le cattive condizioni meteo previste per il fine settimana.

Al momento sono previste le due batterie e la finale del Gran Premio ed altre quattro corse secche riservate ai cavalli purosangue (quelli che possono correre il Palio), oltre a tre corse secche riservate ai cavalli mezzosangue, destinati alla Provaccia.

Nella prima batteria correranno Dino Pes, Gavino Sanna, Silvano Mulas e Federico Arri. Nella seconda batteria: Walter Pusceddu, Antonio Siri, Carlo Sanna e Giuseppe Zedde.

Nella prima corsa secca se la vedranno al canapo Giusepppe Zedde, Gabriele Lai, Alessio Giannetti e Jacopo Pacini.

Nella seconda corsa secca Antonio Siri, Carlo Sanna, Gavino Sanna, Antonio Sanna. Nella terza corsa secca Filippo Belloni, Lai Gabriele, Federico Arri, Antonio Siri. Nella quarta corsa secca spazio a Silvano Mulas, Guseppe Zedde, Gavino Sanna e Walter Pusceddu.

Nella quinta corsa secca Gavino Sanna, Silvano Mulas, Antonio Siri e Giacomo Lomanto. Nella sesta corsa secca Gabriele Lai, Paolo Lomanto, Mattia Chiavassa, Antonio Siri. Nell’ultima corsa secca Giuseppe Zedde, Federico Arri, Dino Pes e Gavino Sanna. Nella prima uscita al centro ippico Etrea era stato Antonio Siri detto Amsicora il protagonista della prima delle due date dedicate alle corse di addestramento.

Sull’anello di sabbia di Borsano il portacolori di Legnarello si era aggiudicato tre corse su undici. Buona anche la prestazione di Federico Arri, vincitore di due gare e portacolori di Sant’Erasmo. Due vittorie anche per Andrea Sanna, che correrà la Provaccia per la Contrada del Corvo. Nella finale del Gran Premio al via Dino Pes su Mario Kart, Antonio Siri su Fly Down, qualificatisi nella prima batteria, insieme ai ripescati Carlo Sanna su Batman e Valter Pusceddu su Tigre. Una gara senza particolari spunti, con Antonio Siri che partiva subito in testa andando a vincere davanti a Pusceddu, Pes e Sanna.