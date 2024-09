Si ritira una contrada: niente Palio a Rescaldina

Rescaldina (Milano), 19 settembre 2024 - Rescaldina perde una delle sue tradizioni più amate: quest'anno, il Palio tra le Contrade non si terrà. Domenica 22 settembre, durante la Festa dell’Uva 2024, si svolgerà solo la giornata dedicata al Villaggio Medievale. La decisione di annullare il Palio è stata presa a causa di cambiamenti nel regolamento, atteggiamenti aggressivi tra le Contrade e, soprattutto, il ritiro della Contrada Torre.

La festa presso l'oratorio di Rescalda vedrà l'allestimento di un Villaggio Medievale, con tre aree tematiche: vita contadina, militare e dei nobili. Contradaioli in costume animeranno il villaggio, con esibizioni, intrattenimenti e attività per i più piccoli, come trucca-bimbi e la piccola armeria medievale, dove potranno decorare scudi e spade. Giochi non competitivi come il tiro alla fune e la corsa dei sacchi saranno accompagnati da balli e musiche medievali.

La giornata si concluderà con la tradizionale "albero della cuccagna" alle 19. Nonostante la mancanza del Palio, una manifestazione nata negli anni '60 e rinvigorita dal 2018, c'è già attesa per il 2025. Domenica, dalle ore 14, sarà possibile iscriversi alle Contrade per partecipare al Palio del prossimo anno, ricevendo un braccialetto con i colori della propria Contrada di appartenenza.