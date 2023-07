Otto borse di studio da 500 euro ai ragazzi più meritevoli

Note culturali durante la Notte Bianca di Canegrate. Il Comune ha infatti consegnato le borse di studio ai ragazzi più meritevoli. "Si è trattato di un momento importante per tutta la nostra comunità in rigoroso ordine di scatto a parte la prima, dedicata ai nostri gioielli", ha spiegato l’Amministrazione comunale in una nota.

Otto borse di studio da 500 euro sono state assegnate agli studenti meglio classificati fra gli iscritti al bando del Comune: Claudio Pace, Marina Pace, Aurora Bottini (rappresentata dalla nonna), Arianna Di Domenico, Nathan Fazio, Manuel Ravanelli, Aurora Ferrario, Antonella Costa. Introdotti dall’assessore alle Politiche educative Edoardo Zambon hanno consegnato gli attestati Christian Fornara, consigliere comunale e presidente della Commissione antimafia e legalità; Giuseppe Landonio, presidente dell’Università Sempre Giovani e tesoriere del Fondo borse di studio, costituito grazie alla generosità delle associazioni, degli amministratori e di singoli cittadini; Patrizia Merati, dell’Ufficio educativo del Comune; Domenico Staglianò, docente e coordinatore della scuola media Manzoni; Micaela Creuso di AssoComm Canegrate, che ha consegnato a tutti i ragazzi le magliette realizzate nel quadro della raccolta fondi per gli alluvionati di Conselice, Emilia Romagna; Simone Finotti, dirigente scolastico dell’Ics Moro e del liceo Cavalleri; Sara Sciuccati, presidente del Consiglio d’istituto dell’Ics e il sindaco Matteo Modica, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa, destinata a diventare appuntamento fisso dell’estate canegratese.

Il Comune ha rilasciato un attestato di merito per gli ottimi risultati scolastici anche a Sofia Patregnani, Irma Zhu, Simone La Farina, Hatim El Assaali, Marianna Alfieri, Filippo Viviani, Loris Matterazzo, Isabelle Crespi, Beatrice Macchi. Le borse di studio sono un premio all’impegno ma anche un sostegno concreto per affrontare le spese legate all’inizio delle scuole superiori, che comporta l’esborso di cifre considerevoli per acquistare libri di testo e attrezzature, cui spesso si aggiungono ulteriori somme per il trasporto.

Ch.S.