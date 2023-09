Ospedale unico Busto-Gallarate. Il piano per viabilità e parcheggi

Il piano di accessibilità al nuovo ospedale unico di Busto Arsizio-Gallarate, che sarà realizzato nel rione di Beata Giuliana, è parte integrante dell’Accordo di programma che sarà portato a breve nei due consigli comunali per l’approvazione, in vista della firma in Regione il prossimo 15 ottobre. Dunque in funzione del futuro polo sanitario sono previsti interventi sulla viabilità con tre nuove rotonde, una nuova strada che collegherà il Sempione e via Quintino Sella, il potenziamento della rotatoria tra il Sempione e la via Cascina dei Poveri e la riqualificazione delle due importanti strade.

Secondo il piano, al nuovo ospedale gli utenti avranno accesso da via Quintino Sella, lungo la quale ci saranno due rotonde e un parcheggio multipiano seminterrato, mentre il personale accederà da via Cascina dei Poveri: nella zona è previsto il potenziamento della rotonda sul Sempione e il parcheggio per i dipendenti. In programma anche la riqualificazione di oltre un chilometro e 200 metri di statale del Sempione e di 300 metri di via Quintino Sella tra le due nuove rotonde.

Gli interventi necessari a migliorare la viabilità in funzione del nuovo polo sanitario sono stati sollecitati al tavolo tecnico dalle due amministrazioni, Busto Arsizio e Gallarate; le richieste sono state accolte e, per le opere che saranno realizzate, la Regione ha messo a disposizione 11 milioni. Nel frattempo si avvicina il taglio del nastro per un’altra opera attesa da anni a Busto Arsizio, un progetto a lungo accantonato ma ora al traguardo: il sottopasso viabilistico di Sant’Anna con il nuovo collegamento che arriva sul Sempione, nella zona dell’ospedale bustese, a ottobre l’inaugurazione.

Per quanto riguarda il progetto del nuovo ospedale unico, continua la mobilitazione dei comitati e delle associazioni contrari alla realizzazione, che chiedono invece investimenti sui presidi esistenti e la salvaguardia dell’area boschiva nel rione di Beata Giuliana, ricordando che per realizzarlo "saranno cancellati 6,5 ettari di bosco".

Quindi Il Comitato per il diritto alla salute del Varesotto, Legambiente e Medicina Democratica propongono nei prossimi giorni due iniziative nell’area del bosco a Beata Giuliana, in via Cascina dei Poveri: venerdì 29 settembre, dalle 21 alle 23, una serata di ascolto di musica classica; domenica 1 ottobre, dalle 16 alle 18, incontro dal titolo “Il verde che ci cura“, voce e musica di Elisa Giaccherello.