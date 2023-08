Ospedale Saronno: i primi cantieri nei reparti del “padiglione rosso”

Entra nel vivo, per l’ospedale di Saronno, la nuova fase di vero rilancio e rinnovo annunciata a giugno anche dal piano realizzato su input dell’assessore regionale Guido Bertolaso. Il cronoprogramma, articolato in cinque macro-interventi, coinvolgerà diversi padiglioni e reparti. Da settembre cominceranno i lavori di sistemazione del primo piano del padiglione rosso, finanziati dal decreto rilancio) a seguito dell’emergenza Covid, per un importo totale pari a 750 mila euro. Gli interventi vedranno l’adeguamento e realizzazione di un Pronto Soccorso in grado di ospitare pazienti in caso di eventuali future pandemie e, in caso di "normale" operatività, destinato a degenze definite dalle indicazioni regionali in merito al piano di riordino della rete di emergenza e urgenza ospedaliera. La conclusione dei lavori e l’allestimento, come indicato dal cronoprogramma, avverranno entro fine dicembre 2023. Ultimate dopo l’estate invece le opere del padiglione arancione iniziate a luglio con lo spostamento degli ambulatori di medicina e realizzati con un investimento da 200 mila euro. A partire dall’inizio di novembre 2023, invece, comincerà l’ammodernamento e la ridefinizione d’uso del padiglione Marrone.

I lavori coinvolgeranno i piani seminterrato, terra, primo e secondo e vedranno la realizzazione e l’allestimento delle degenze di Medicina che, in caso di eventuale nuova pandemia, saranno in grado di offrire assistenza di tipo subintensivo. Al piano terra, in nuovi spazi più accoglienti, ritornerà l’attività ambulatoriale specialistica quali ad esempio diabetologia, pneumologia e reumatologia. Per quanto attiene questo padiglione, il valore complessivo dei lavori è stimato in 9,75 milioni di euro anch’essi finanziati nel post covid. Rinnovo e restyling anche nel padiglione Verde dove sarà ultimato il rinnovo delle sale operatorie del 7 e 8 piano cantieri fermi per motivi burocratici dal pre Covid. S.G.