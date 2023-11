Operazione rinascita nell’area dell’ospedale vecchio . Due strutture in arrivo: Casa e Ospedale di Comunità

L’area dell’ospedale vecchio ha già beneficiato di oltre 4 milioni di euro di fondi a valere sul Pnrr, da utilizzare per due obiettivi: completare e implementare la Casa di Comunità (Servizio vaccinale, Centro prelievi, ufficio Protesi e ausili, ambulatori per la cronicità e dei medici di medicina generale) e realizzare l’Ospedale di Comunità, ossia una struttura con posti per degenti con malattie croniche e che hanno bisogno di assistenza per brevi periodi. Solo poche settimane fa era stato firmato l’atto integrativo al Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la riqualificazione del vecchio ospedale civile, documento che era stato stipulato nel giugno 2015: al Comune di Legnano sono stati concessi in comodato gratuito per 50 anni il primo piano dell’edificio ex Malattie infettive e spazi all’interno dell’ex portineria di via Candiani.