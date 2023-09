Operazione Polizia locale su Vigevanese: controlli a Abbiategrasso

Un maxi-controllo della polizia locale ha interessato, nella tarda serata di giovedì, la zona della rotatoria tra viale Mazzini e via Dante, uno snodo di primaria importanza per la circolazione cittadini, nel quale si convoglia il traffico proveniente da più direzioni e che è diretto verso l’ingresso della città. Sei pattuglie hanno “filtrato“ i mezzi provenienti da Milano e dal Magentino e diretti lungo strada statale 494 che conduce verso Vigevano e che poi attraversa tutta la Lomellina. Un’operazione finalizzata al controllo del territorio e in particolare alla sicurezza stradale in un momento storico nel quale si stanno registrando importanti incrementi sul fronte degli incidenti stradali, spesso causate dalla negligenza di chi siede al volante. Gli agenti hanno controllato molti veicoli e i rispettivi conducenti.

È stata una serata di lavoro: il quadro complessivo dell’operazione dovrebbe essere disponibile dopo il fine settimana tuttavia è stato confermato che le violazioni al Codice della Strada contestate ai guidatori sono stati in numero rilevanti e in alcuni casi si è anche proceduto al ritiro della patente. L’attenzione all’ordine pubblico in città è un tema in primo piano ormai da qualche anno, dopo che si sono registrati numerosi episodi di cronaca di rilievo, come le recenti risse fra bande di egiziani.

U.Z.