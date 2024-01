Operazione chiusa. Acinque acquisisce il 70% di Agesp Energia

Operazione conclusa con l’atto di vendita davanti al notaio: dal primo gennaio Agesp Energia è per il 70% di Acinque, valore della cessione da parte di Agesp spa (controllata dal Comune) circa 18 milioni. Agesp Energia è l’operatore di riferimento a Busto Arsizio da più di 60 anni nella vendita di gas ed elettricità: conta 39.300 clienti (27.700 per il comparto gas, 11.600 per l’energia elettrica) e opera nel servizio di teleriscaldamento con una rete di 18 chilometri. Acinque invece è frutto dell’aggregazione delle utilities di Como, Monza, Sondrio, Lecco e Varese con A2A, colosso del settore. Per gli utenti nessun cambiamento, le bollette continueranno ad arrivare sulle base delle condizioni contrattuali esistenti. In futuro sono previsti servizi aggiuntivi come l’abilitazione di nuovi canali di contatto, uno degli obiettivi è di imprimere ulteriore impulso al digitale, fermo restando il contatto diretto agli sportelli. "Introdurremo miglioramenti graduali e coerenti – ha rassicurato l’ad di Acinque Stefano Cetti – . Sul teleriscaldamento, sarà fondamentale portare a termine il progetto che prevede l’estensione della rete e il collegamento al termovalorizzatore". Nominato il nuovo cda, presidente Paolo Montani. Ros.For.