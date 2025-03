Omicidio Ravasio, Massimo Ferretti ai domiciliari con il braccialetto elettronico

PARABIAGO (Milano), 12 marzo 2025 – Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Massimo Ferretti, barista ed ex amante di Adilma Pereira Carneiro, coinvolto nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio. Nei prossimi giorni, il barista di Parabiago farà ritorno a casa dopo che il suo avvocato, Debora Piazza, ha ottenuto la concessione della misura alternativa al carcere.

Il difensore

“Stiamo attendendo il completamento delle formalità legate al braccialetto elettronico – spiega l’avvocato Piazza – ma confermo che il mio assistito entro pochi giorni lascerà il carcere e sconterà la detenzione ai domiciliari nella sua abitazione di Parabiago”. A favorire la decisione della Corte di Assise di Busto Arsizio è stata la collaborazione di Ferretti con la magistratura.

Collaborazione

“Nell’ultima udienza ha rilasciato dichiarazioni spontanee, fornendo un quadro dettagliato del suo ruolo e degli eventi che hanno portato all’omicidio di Fabio Ravasio – sottolinea l’avvocato –. Un'analisi lucida e precisa, che ha dimostrato la sua volontà di collaborare attivamente con la giustizia”. Sono già ai domiciliari Fabio Lavezzo, genero di Adilma e Fabio Oliva, meccanico coinvolto nella vicenda.