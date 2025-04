Omicidio di Jimmy Bouda, assolti anche in Appello i quattro marocchini rivali nello spaccio

Rescaldina (Milano), 5 aprile 2025 – Sono stati tutti assolti dalla Corte d’appello i 4 imputati accusati di aver fatto parte del commando che il 2 aprile 2022 assassinò Jimmy, responsabile di avere monopolizzato la piazza dello spaccio nei boschi del Rugareto. Sentenza di assoluzione già avvenuta in primo grado. Naturale la soddisfazione dell’avvocato di Mohamed El Moundiry, Roberto Grittini. La sua scarcerazione fu disposta lo scorso anno, quando fu pronunciata l’assoluzione per lui e per il coimputato Elhabib Rahoui, oltre che per i due connazionali che si trovavano in Marocco. Per l’uccisione di Jimmy i sospetti tornano, quindi, su Hassan Benkhadra, uno degli uomini dello stesso Ouadia, conosciuto come Jimmy. Tesi sostenuta dai quattro avvocati difensori, Francesco Rondena, Stefano Banfi, Barbara Ballarati e Grittini, che la indicò dopo l’arresto del novembre 2022. Benkhadra è latitante all’estero e, quindi, ben difficilmente rintracciabile.

All’epoca del delitto il cadavere venne riconosciuto dalla fidanzata di Jimmy. Fu lei a indicare ai carabinieri i nomi dei possibili assassini, che le vennero rivelati dallo stesso Jimmy quasi in una sorta di segno premonitore che qualcosa di grave gli sarebbe successo. Anche Benkhadra si presentò spontaneamente per collaborare con gli investigatori. Ma, secondo gli avvocati difensori, la sua fu una mossa per proteggere il fratello e danneggiare la banda di pusher rivali. In primo grado l’accusa chiese 24 anni di carcere per ognuno degli imputati. Resta da capire chi, quel 2 aprile del 2022, uccise Jimmy. A freddarlo fu un colpo di pistola sparato a distanza ravvicinata. Cosa considerata incompatibile con le armi in dotazione al gruppo di El Moundiry che, per cacciarlo da un’altra parte, entrarono nel bosco con dei fucili.