Olona osservato speciale. In campo una task-force

Saranno le occasioni pratiche che, certamente, si presenteranno in futuro a dimostrarne l’effettiva efficacia, per il momento va preso atto che il Comune di Legnano ha deciso che lo strumento da utilizzare contro gli sversamenti inquinanti nell’Olona è una "task force" gestita dal Consorzio del Fiume Olona che avrà il compito di intervenire in caso di episodi simili. Nell’ultima riunione di Giunta, infatti, su proposta dell’assessore alla Città futura, Lorena Fedeli, è stata approvata un’integrazione alla convenzione per la cura e la riqualificazione del corso d’acqua con il Consorzio Fiume Olona (CFO) che era stata stipulata fra amministrazione comunale e Consorzio nel gennaio di quest’anno (la durata è fissata alla fine del 2025) e che all’articolo 4 stabiliva che il Consorzio avrebbe dovuto "eseguire il monitoraggio della qualità delle acque del fiume per verificare e contrastare potenziali sversamenti": l’integrazione traduce in pratica quest’ultimo passaggio precisando le modalità dell’effettuazione del servizio e il corrispettivo, inferiore ai 4mila euro annui IVA esclusa.

In questo quadro va inserita anche l’attività di formazione che svolgerà Arpa, ente cui compete la tutela delle acque, nei confronti del personale del CFO relativamente ai servizi di accertamento degli sversamenti e della qualità delle acque.

Il Consorzio del fiume Olona si impegna, in concreto, a effettuare 26 sopralluoghi all’anno con cadenza quindicinale o in funzione delle previsioni meteorologiche con funzione di monitoraggio; immediati sopralluoghi di accertamento in caso di richiesta del personale comunale per ogni problema di eventuale inquinamento delle acque, che saranno svolti secondo protocolli Arpa; essere presente in occasione dell’uscita di Arpa per i controlli e le analisi dei campioni delle acque; effettuare prelievi durante le precipitazioni significative di campioni d’acqua a monte e a valle del territorio comunale.

IL Cfo si impegna, inoltre, a coordinare tutte le attività di assistenza, monitoraggio e sorveglianza del fiume, compreso il servizio di allerta. Va ricordato che la proposta alternativa, scartata dall’amministrazione comunale, aveva come obiettivo quello di affidare ai corpi di Polizia locale dei Comuni sul corso dell’Olona il compito di intervenire nell’immediato in caso di segnalazioni di sversamenti nel fiume.