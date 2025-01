Nuovi nati in città. Il dato è in crescita

I nuovi nati residenti a Legnano nel corso del 2024? Crescono rispetto all’anno precedente ma è ancora difficile parlare di un cambio di tendenza se di guarda ai dati di un periodo più ampio. Il primo dato comunicato dall’anagrafe di Legnano, infatti, parla di dieci nuovi nati in più nel 2024 rispetto all’anno precedente, così che i 404 nuovi legnanesi dell’anno da poco concluso sono sufficienti per intravedere quanto meno un flebile dato in controtendenza rispetto a quanto registrato nell’ultimo decennio e al calo complessivo delle nascite.

Nel 2023, infatti, i nuovi nati erano stati 394, abbattendo soglia 400 e consolidando un calo in atto ormai da parecchio tempo: i nuovi nati residenti a Legnano nel 2022 erano stati 423 contro i 441 del 2021 e questi dati, se confrontati con quelli dell’ultimo ventennio, risultavano comunque già in evidente calo.

Nel 2003 i nuovi nati residenti a Legnano, infatti, erano stati 541 e nel 2009, anno record degli ultimi venticinque anni, i nuovi nati residenti a Legnano erano stati ben 599. Nel 2024 le bambine neonate sono state 205 contro 199 bimbi e il nome più gettonato tra i nuovi nati dello scorso anno è stato Leonardo.

Come spiegato più volte, va letto invece con un altro approccio il dato relativo alle nuove nascite registrate nel reparto dell’ospedale di Legnano, a quanto pare in grado di attirare partorienti anche fuori dal bacino di utenza abituale e in costante crescita. Quest’anno i nuovi nati nel reparto di Legnano sono stati ben 1030.