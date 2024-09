A Legnano stanno per arrivare 8 nuovi medici di famiglia dotati di ambulatori: ecco chi sono

Legnano – Otto nuovi medici di medicina generale prenderanno servizio a giorni. Un numero che in futuro potrebbe essere incrementato fino a dodici. La buona notizia arriva dall’Asst Ovest Milanese, in particolare dal direttore socio-sanitario Giovanni Guizzetti: “Il riscontro all’ultimo bando pubblicato è stato positivo e al momento abbiamo avuto la conferma di data d’apertura e sede dell’ambulatorio con otto medici. Questo territorio, a differenza di altri in Lombardia, non è in una situazione critica”.

Tre medici avevano già un incarico temporaneo: pertanto non saranno nuovi ingressi ma andrà in porto un passaggio di ruolo da temporaneo a definitivo. Saranno operativi dal primo di ottobre Rotiroti nell’ambulatorio di Bareggio; Laura Santi a Cassinetta di Lugagnano; Stefano Borghi a Vermezzo con Zelo. Sono invece cinque i nuovi dottori che apriranno le porte dei loro studi, di cui quattro nella città di Legnano. Sempre dal primo di ottobre Oscar Roncaglia inizierà a esercitare nell’ambulatorio di via Lampugnano 6; Serena Marra a Motta Visconti. A partire dal 9 ottobre prenderanno invece servizio a Legnano altri due medici, entrambi con ambulatorio in via Fiume: sono Richard Carrassi e Valentina Carsenzuola. Il 14 ottobre sarà il primo giorno di attività per la dottoressa Valentina Rogora, che eserciterà nell’ambulatorio di Legnano, in via Cuttica 40.

“Siamo però ancora in attesa della conferma della data d’inizio e anche della sede dove eserciteranno altri quattro medici, per i quali il periodo di 90 giorni per la comunicazione non è ancora scaduto, e che andranno potenzialmente ad aggiungersi ai colleghi”, conclude il direttore Guizzetti. Dunque si va verso un netto miglioramento della medicina territoriale: il cittadino ora può scegliere a chi affidare la propria salute, in un rapporto continuativo.