Nuovi disagi per i pendolari. Movibus arretra il capolinea da Cadorna a Molino Dorino

L’osteggiato spostamento da Milano Cadorna a Molino Dorino del capolinea degli autobus che collegano Legnano con il capoluogo – scelta che penalizza tutti i pendolari del territorio – si farà e in tempi brevi. Ma questa decisione calata dall’alto è riuscita in un’impresa che sembrava impossibile: mettere insieme maggioranza e parte dell’opposizione in Consiglio comunale che, su questo specifico argomento, sceglieranno una linea comune di contrapposizione a Movibus. Dopo mesi di traccheggiamenti che avevano fatto seguito alle prime voci sul possibile spostamento del terminal, infatti, giovedì sera è stato l’assessore Marco Bianchi, in occasione della seduta di consiglio comunale, ad annunciare all’aula la decisione di Movibus, arrivata improvvisamente dopo mesi di "si dice".

"A proposito della questione relativa al ventilato spostamento del capolinea – ha spiegato Bianchi rispondendo a un’interrogazione e dopo aver citato le riduzioni delle corse che nelle ultime settimane hanno causato ulteriori disagi – il direttore dell’Agenzia di Bacino del Tpl, che abbiamo incontrato, non solo ha affermato che la nostra richiesta è rimasta inascoltata e che quindi, con la prossima gara per il trasporto pubblico, il servizio autostradale verrà modificato prevedendo l’arretramento del capolinea a Molino Dorino. Ancor più difficile per noi è stato ascoltare che, per affrontare questa tematica della gestione delle linee, l’Agenzia ha sollecitato Movibus ad attuare questo cambiamento ancor prima dello svolgimento della gara. Quindi siamo di fronte a uno scenario in cui, nonostante le nostre sollecitazioni, proposte in maniera ferma e supportate anche da tutto il consiglio comunale, avanzate in più di un’occasione sia a mezzo stampa sia, soprattutto, con tutti gli atti formali che abbiamo potuto presentare, la decisione dell’Agenzia è quella di provvedere all’arretramento del capolinea non con la nuova gara, ma anticipandola ai prossimi mesi".

Da un momento all’altro, dunque, l’arretramento del capolinea sarà cosa fatta, contro ogni volontà dei pendolari/utenti. "Faremo tutto il possibile per ribadire questo nostro desiderio di tutelare la linea autostradale con capolinea a Cadorna – ha concluso Bianchi –, ma è giusto che la cittadinanza e tutti i consiglieri comunali siano informati che la direzione dell’Agenzia di Bacino del Trasporto Pubblico Locale è purtroppo un’altra".