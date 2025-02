Nuova piazza della Pace. Colori e messaggi sociali

Un arcobaleno di colori sta per ridisegnare piazza della Pace. Sono infatti iniziati i lavori di riqualificazione delle panchine della piazza, che al termine dell’intervento assumeranno una veste completamente nuova. Ognuna sarà dipinta di un colore diverso – viola, blu, verde, giallo, arancione e rosso – mentre l’ultima rappresenterà la bandiera della pace con i suoi sette colori disposti in orizzontale. L’iniziativa è firmata dall’associazione Gli Spaesati, con il patrocinio del Comune di Canegrate, e si avvale della preziosa collaborazione dei ragazzi dello Sfa Il Caleidoscopio de La Ruota Onlus, già protagonisti di altri progetti di grande valore sociale. Non si tratta solo di un restyling estetico, ma di un’idea che lega ogni colore a un tema specifico, svelato progressivamente nel corso dei lavori. La prima panchina a prendere vita sarà quella gialla, dedicata alla Giornata Mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Ch.So.