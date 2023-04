Novità ad Abbiategrasso Un parco polisportivo e la vasca di laminazione

Un parco sportivo polifunzionale con campi da calcetto, basket, volley e tennis. Una nuova area verde studiata appositamente per migliorare la capacità del territorio di assorbire l’acqua, oggi bene sempre più prezioso. Una nuova vasca di laminazione capace di raccogliere fino a 11mila metri cubi d’acqua, per prevenire gli eventi meteorici eccezionali che oggi sono sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico.

Sono le due nuove e imponenti infrastrutture che si inaugurano ad Abbiategrasso, realizzate da Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città Metropolitana di Milano, finalizzate a migliorare la resilienza di tutto il territorio abbiatese.

L’inaugurazione è prevista per giovedì alle 10.30 nell’aula magna IiS Bachelet, in via Silverio Stignani 63.

Interverranno il sindaco Francesco Cesare Nai con Roberto Albetti, assessore ai Lavori pubblici; Roberto Meraviglia, consigliere delegato all’Edilizia scolastica di Città Metropolitana di Milano; Karin Eva Imparato, presidente Gruppo Cap; Giovanni Ferrario, dirigente scolastico IìS Bachelet; Francesco Le Fosse, Progettazione e Realizzazione Depurazione. Intanto il Comune nel rispetto dei principi di imparzialità e proporzionalità intende affidare a soggetti pubblici o privati la valorizzazione e la manutenzione pluriennale delle aree a verde in alcune rotatorie stradali.

Una decisione che potrebbe far risparmiare soldi all’Amministrazione comunale e quindi ai cittadini. A tal fine è stato pubblicato all’Albo online un apposito avviso per "l’individuazione di sponsor a cui affidare la valorizzazione e la manutenzione del verde o dell’arredo urbano delle rotatorie stradali del Comune di Abbiategrasso". Il termine per la presentazione delle proposte è stato fissato per il giorno 8 maggio, prima di mezzogiorno.

Un’iniziativa questa che attende nuovi sponsor privati per dare una mano alla città in modo da contenere i costi vivi, dando un contributo non indifferente alle casse comunali.

