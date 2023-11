Notte di Halloween da incubo. Risse e malori per l’abuso di alcol

Notte di Halloween da dimenticare per i soccorritori nella provincia di Varese, chiamati per una rissa a Vergiate, all’esterno di un locale e per numerosi interventi, soprattutto per malori causati dall’abuso di alcol, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone soccorse. Ma certo il fatto che la notte di feste per Halloween con streghe e fantasmi in giro per la provincia sia stata caratterizzata dal consumo eccessivo di alcol fino a star male indubbiamente fa riflettere sulla tendenza, allarmante, nei giovani, anche minorenni, ad esagerare con le bevande alcoliche. Minorenne la ragazzina soccorsa nella serata di martedì a Busto Arsizio in piazza Garibaldi, in pieno centro, con sintomi che non lasciavano dubbi, coma etilico. Sul posto oltre agli operatori sanitari con l’ambulanza i carabinieri. La ragazzina è stata trasportata al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso, in ospedale sono stati chiamati i genitori ai quali è stata affidata quando ieri è stata dimessa. Da capire chi le abbia procurato le bevande alcoliche di cui ha abusato, probabilmente a fornirle qualche amico più grande. Nella notte "delle streghe" il primo intervento è scattato poco dopo le due, a Vergiate, in seguito a una rissa scoppiata all’esterno di una discoteca, feriti un giovane di 18 anni e un buttafuori, un cinquantenne, che ha tentato di calmare gli animi, entrambi medicati sul posto. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di alcuni presenti per ricostruire l’accaduto. Nella rissa sarebbero coinvolti 5 giovani, tutti di origine straniera, che si sono presi a calci e pugni. A stretto giro possibili anche denunce. Alle 2,30 nuovo Sos da Varese, davanti a un locale di viale Belforte, dove una ragazza di 22 anni si è sentita male a causa dell’alcol assunto, quindi è stata trasportata al pronto soccorso del Circolo. Intossicazione etilica anche per un ventenne ad Arcisate, pure lui finito al pronto soccorso di Varese. E malore simile per un ventitreenne, a Castellanza. Notte di Halloween anche con incidenti a Varese dove un un ragazzo di 29 anni è rimasto coinvolto in uno schianto con un monopattino elettrico in centro. Mentre a Lonate Pozzolo un’auto con cinque persone è finita contro un ostacolo.