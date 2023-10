Non solo mostre nel nome di Francesco

Ieri l’inaugurazione della sezione allestita a Villa Jucker, giusto per non perdere di vista la ricorrenza di San Francesco, domani l’apertura della parte ospitata a Palazzo Leone da Perego: sono le tappe di “Nel nome di Francesco – L’uomo del Medioevo e l’attualità del suo messaggio“, evento dedicato al patrono d’Italia in occasione dell’ottocentesimo anniversario della Regola francescana, proposto e realizzato sotto forma di percorso tra iconografia e scritture dall’associazione Liceali con l’Amministrazione comunale e la collaborazione di realtà cittadine come Famiglia Legnanese, Società Arte e Storia, Centro culturale e Archivio San Magno, Associazione Artistica Legnanese. Le mostre resteranno aperte sino a domenica 5 novembre.

"Abbiamo voluto riproporre approfondimenti e chiavi di lettura di un personaggio che sa andare al cuore di tutti, perché interprete di sentimenti comuni – spiegano i curatori Ornella Ferrario e Pietro Bonzi – Francesco d’Assisi rappresenta una figura simbolica e iconica per generazioni diverse, un uomo del Medioevo che, a distanza di 800 anni, riafferma fortemente il proprio messaggio".

Nella sezione aperta ieri a Villa Jucker sono esposte le riproduzioni di alcuni testi chiave della storia del francescanesimo: la Regola bollata (1223), le Chartule di Assisi e Spoleto e diversi volumi con contributi di importanti studiosi. Il primo evento collaterale a Villa Jucker, questa sera alle 21, sarà la conferenza “Sacra vestigia“ con relatrice Carla Marinoni Brusatori. Orari di apertura della mostra: sabato e festivi 10-12.30 e 15-19.

P.G.