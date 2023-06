"Nominate le perizie per l'omicidio di Emanuel Rroku a Turbigo"

È stato nominato il collegio peritale del Ris di Parma che dovrà ricostruire la modalità e le circostanze in cui avvenne la sparatoria in cui morì l’albanese Emanuel Rroku, 23enne ucciso con un colpo di pistola lo scorso 16 settembre in via Allea. I quattro periti nominati dalla Corte d’Assise presieduta da Rossella Ferrazzi dovranno analizzare l’arma utilizzata per l’omicidio per stabilire la posizione della vittima e del presunto killer, quindi stabilire eventuali colpi di rimbalzo. Sarà ammessa l’analisi dei profili biologici per accertare se l’arma fu maneggiata da terzi. Si tratterebbe di una pistola di piccolo calibro (una calibro 6, 35 smarrita nel 2017 in provincia di Como). Dovrà infine essere analizzato il video dalla telecamera di sicurezza del bar fuori dal quale si è consumato il delitto. Unico indiziato l’albanese, 34 anni, che avrebbe ucciso il 23enne. Prima aveva ferito un altro connazionale ad una gamba. La tragedia fu innescata dopo un litigio fra una coppia di albanesi. Alcune persone del bar erano intervenute per difendere una donna aggredita dal compagno violento che era amico del 34enne. Gjinaj Rigels si ritrovò a sua volta circondato intervenendo per difendere l’amico in difficoltà. Poi colpito, avrebbe esploso i colpi d’arma da fuoco prendendo in pieno Emanuel Rroku che morì poco dopo. Christian Sormani