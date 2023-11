Nigeriano di 40 anni si getta sotto al treno. Shock in stazione

Un uomo di 40 anni è morto ieri intorno alle 14.30 alla stazione ferroviaria di Rescaldina. Secondo le testimonianze raccolte l’uomo si stava aggirando da tempo sulla banchina poi, davanti a diverse persone, si è lanciato sotto un treno di passaggio. Si tratta di un 40enne di origine nigeriana che avrebbe deciso di compiere il tragico gesto. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sotto shock diverse persone presenti sulla banchina e che hanno assistito a quanto accaduto. Ad avere la peggio una ragazza di 18 anni che ha avuto un mancamento ed è stata soccorsa a sua volta dai sanitari che l’hanno poi condotta in ospedale per accertamenti.

Ch.S.