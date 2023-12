Netturbino di quartiere, il Comune si riaffida ad Ala: "Nuovi servizi su misura"

L’introduzione dell’operatore ecologico di quartiere e servizi aggiuntivi, modulati sulla base delle segnalazioni che i cittadini hanno fatto negli ultimi anni, da tradurre sul campo per creare un servizio di igiene urbana e ambientale potenziata è più flessibile: parte da questi presupposti la delibera con cui il servizio è stato nuovamente affidato ad Aemme Linea Ambiente.

Il contratto, giunto a scadenza a fine anno, avrà una proroga tecnica di quattro mesi e da quel momento in poi sarà affidato per i prossimi 15 anni. "L’amministrazione ha chiesto ad Ala, a parità di costi rispetto al contratto esistente che vale 9 milioni 210mila euro l’anno, la loro razionalizzazione e l’efficientamento sulla scorta delle segnalazioni raccolte in questi anni dai cittadini e di quanto emerso nei dibattiti svolti nelle commissioni e in consiglio comunale – ha detto a proposito l’assessore Marco Bianchi –; una richiesta che, nonostante l’effetto dell’inflazione, Ala ha soddisfatto. Nel contratto figurano servizi aggiuntivi, pensati per migliorare l’igiene urbana e soddisfare le esigenze dell’utenza. Comporteranno una maggiore spesa di 220mila euro nel 2024 e di 260mila negli anni successivi.

Uno degli elementi che caratterizzano il nuovo contratto è il rafforzamento della possibilità di controllo da parte dell’ufficio Ambiente del Comune, che avverrà grazie alle informazioni messe a disposizione da Ala con strumenti informatici quali il tracciamento in tempo reale dei mezzi impiegati in città e il tag elettronico per i cestini". Una delle novità più attese è correlata alla diversa organizzazione dei servizi di spazzamento manuale e di pulizia dei cestini: il servizio, oggi svolto a calendario, con passaggi periodici e fissi, sarà gestito dal personale che opera in quella zona della città. Nascerà, quindi, la figura dell’operatore ecologico di quartiere, che, facendo leva sulla sua conoscenza del territorio, individuerà i punti in cui intervenire sulla base delle criticità e del reale bisogno.

Fra i servizi aggiuntivi, il turno di pulizia manuale pomeridiana nelle Ztl Centro e di via Venegoni; l’introduzione della raccolta differenziata al mercato cittadino con creazione di una zona deposito per i carrellati; la raccolta porta a porta (a partire dal 2025) della frazione vegetale nel periodo fra aprile e ottobre con cadenza mensile.