Nerviano, beccato con tre confezioni di iPhone16 falsi: denunciato dai carabinieri

Nerviano (Milano), 21 ottobre 2024 – Vendeva falsi IPhone che una volta accesi si avviavano con il sistema operativo Android. I carabinieri della stazione di Nerviano hanno denunciato un 30enne, originario di Napoli, che una volta fermato a un posto di controllo in via per Lainate è stato trovato in possesso di tre confezioni di telefoni cellulari. Dai controlli è poi risultato che gli smartphone fossero stati abilmente contraffatti nell’estetica, meno nel “motore”.

Le confezioni di IPhone 16 - l’ultimo modello del prodotto di punta della Apple, che in negozio costa oltre mille euro - erano perfettamente sigillate e contenevano telefoni che, pur perfettamente replicati, una volta accesi funzionavano con il sistema operativo Android, portando immediatamente in primo piano l’evidente tentativo di truffa. Il controllo è stato messo in atto dopo la verifica del “curriculum” del 30enne, con numerosi precedenti per truffa trovati dai carabinieri nella banca dati.

Tutti gli iPhone erano pronti per la vendita privata, ovviamente a prezzi ribassati e tali da far pensare ai clienti a un vero affare. Per il 30enne, denunciato per commercio di prodotti con segni falsi, è stato anche avviato un procedimento amministrativo affinché non rientri più nel territorio comunale per i prossimi tre anni.