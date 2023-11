Nerviano, insulta sui social l'ex sindaco Massimo Cozzi: condannato a pagare un risarcimento

Nerviano (Milano), 8 novembre 2023 - Insultò su facebook l'ex sindaco Massimo Cozzi: condannato a pagare un risarcimento oltre alle spese legali.

Il protagonista della vicenda è un giovane nervianese A.S. che si divertiva a riempire di insulti l'allora sindaco Cozzi sulla pagina "Sei di Nerviano se". Adesso ha dovuto pubblicare una lettera di scuse proprio sulla pagina social firmata con nome e cognome sottolineando il proprio pentimento dopo il procedimento penale che lo ha visto imputato.

"Posso accettare qualsiasi critica a livello politico, assolutamente no gli attacchi personali e gli insulti. Per questo motivo mi sono tutelato a livello legale e, dopo due anni, questa volta, il tempo è stato galantuomo. Ci tengo a sottolineare che tutte le spese per l'avvocato sono state sostenute dal sottoscritto personalmente, senza nessuna Delibera ed utilizzo di soldi pubblici. Il risarcimento "simbolico" verrà dato ad una Associazione Nervianese, individuata in quella del Collage. E posso garantire che questo è solo l'inizio...sempre avanti a testa alta" ha scritto l'ex sindaco Massimo Cozzi. "Ci siamo accordati con gli avvocati e il risarcimento "simbolico", tolte le spese legali, che darò in beneficienza è attorno ai 1.000 euro più o meno".