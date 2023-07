Nerviano, incidente in cantiere: operaio si spezza la caviglia

Nerviano (Milano), 5 luglio 2023 - Ancora un incidente sul lavoro a Nerviano. Un operaio di 39 anni si è spezzato la caviglia mentre stava lavorando all'interno di un cantiere in via delle Cave. L'uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Legnano con la caviglia rotta. Sul posto Ats, l'ambulanza e la polizia locale.

Si tratta dell'ennesimo incidente capitato in questi mesi del 2023 a Nerviano. mesi fa un operaio di 50 anni aveva riportato lo schiacciamento di una mano mentre lavorava in una ditta elettrotecnica. Sempre a Nerviano una giovane 22enne era rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro mentre stava caricava una bobina della linea di confezionamento da circa 8 chili. Mesi fa un operaio di 29 anni aveva riportato un trauma da schiacciamento ad un braccio durante un’operazione di lavoro.