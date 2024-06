Nerviano, incidente tra auto e moto in viale Kennedy: morto centauro 20enne

Nerviano (Milano), 22 giugno 2204 – Un incidente tra un’autovettura e una potente motocicletta è costato la vita al giovane conducente della moto nella prima serata di oggi a Nerviano.

L’autovettura e la moto si sono scontrate per cause ancora da accertare in viale Kennedy, quando erano da poco passate le 19 e 30: la gravità dell’impatto è stata immediatamente chiara e subito sono scattati i soccorsi.

L'incidente in viale Kennedy a Nerviano

Sul posto sono giunte due ambulanze, l’auto medica e i Carabinieri della Compagnia di Legnano: nel violento scontro sono rimasti coinvolti una donna di 51 anni, che era alla guida dell’autovettura, e un ragazzo di 20 che stava procedendo in sella alla potente motocicletta e che dopo l’impatto è stato sbalzato lontano.

I due sono stati soccorsi dal personale Areu giunto sul posto in codice rosso e poi trasportati in ospedale a Legnano. Il giovane motociclista è subito sembrato in gravi condizioni ed è deceduto per le conseguenze dello scontro. La donna è ricoverata in codice giallo con traumi considerati di media gravità.