Chiara Ferragni, weekend nella natura con i figli Vittoria e Leone al Campo di Federica

Nerviano (Milno), 22 ottobre 2024 - Al Campo di Federica arriva Chiara Ferragni. Durante questo weekend di ottobre, l’imprenditrice digitale ha deciso di dedicarsi alla famiglia, trascorrendo del tempo con i figli Leone e Vittoria immersa nella natura, in una delle location preferite dai vip in questo periodo dell'anno. Il Campo di Federica si trova a Nerviano ed è uno dei più famosi Pumpkin Patch d’Italia. Qui, da settembre a novembre, si celebra il Festival d’Autunno, dove è possibile intagliare e decorare zucche, fare un giro sulla ruota panoramica e gustare un delizioso pumpkin spice latte, una bevanda perfetta per le fredde giornate autunnali. Leone e Vittoria si sono divertiti a intagliare le zucche di Halloween in uno dei laboratori del giardino, godendosi una giornata all’insegna del relax e della creatività insieme alla loro mamma.

Per Chiara Ferragni questo autunno non è privo di sfide. L'imprenditrice digitale sarebbe infatti in procinto di formalizzare il divorzio da Fedez, sebbene al momento non ci sia ancora un accordo tra i due. Inoltre, le sue società stanno ancora affrontando le conseguenze del pandoro gate. Nonostante ciò, l’imprenditrice continua a concentrarsi sul lavoro, con tante novità: di recente ha inaugurato un nuovo pop-up store in Grecia ed è tornata a partecipare alla Fashion Week di Milano. Fresca anche la nuova collaborazione con il brand spagnolo Goa Organics, che la vede nel ruolo di ambassador.