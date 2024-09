Nerviano, cantiere del quarto binario: via libera al campo base. Ma i disagi saranno ridotti

In un clima di collaborazione, i dirigenti di Notari hanno illustrato i tempi e le modalità di insediamento del ‘campo base’, che prevede la costruzione di alloggi temporanei e infrastrutture per il personale, oltre a uffici per impiegati e ingegneri e la presenza continua di personale di vigilanza nel cantiere. Per minimizzare l’impatto sui residenti di Cantone, il transito dei mezzi verso il campo base avverrà principalmente da via 1° maggio. Attualmente sono in corso le operazioni di smantellamento degli orti comunali; a seguire, si procederà con la bonifica bellica, come previsto dalla normativa e successivamente inizieranno i lavori di allestimento del campo base e l’avvio delle opere sulla linea ferroviaria.

Sebbene sia stata garantita massima collaborazione, eventuali modifiche sull’arretramento dei nuovi binari in area privata e la tipologia delle barriere antirumore che saranno installate dipendono dal progetto esecutivo e dalle norme sugli espropri già in corso. A Nerviano sono 77 i proprietari (per 44 particelle catastali compressive) che dovranno lasciare i loro terreni per fare l’opera pubblica. Questa, oltre al quarto binario, prevede la nuova fermata ferroviaria nella stazione di Cantone.

La nuova fermata, su 38mila metri quadrati, è stata pensata secondo le dotazioni minime per l’accoglienza dei passeggeri, con un nuovo sottopasso ferroviario sul lato nord e una nuova viabilità d’accesso alla fermata stessa. L’accesso dei viaggiatori avverrà con un marciapiede «a isola».