Nel campo con l’illuminazione a led il torneo in ricordo di Tino Borneo

Sono stati completati in questi giorni i lavori di aggiornamento dell’illuminazione al centro sportivo Sandro Pertini, con la sostituzione sia dei fari del campo principale che delle luci degli spogliatoi. Le prove tecniche sono state concluse giovedì scorso. "I vecchi apparecchi a scarica di gas e le lampade fluorescenti sono stati rimpiazzati da nuovi dispositivi a tecnologia led, che garantiscono un’efficienza energetica superiore – comunica l’amministrazione comunale –. Le nuove lampade hanno permesso di aggiornare gli impianti di illuminazione secondo le normative vigenti, portando i livelli di luce ai parametri di riferimento e migliorando alcune caratteristiche legate alla qualità della luce, come la temperatura di colore e l’indice di resa cromatica, oltre a migliorare il comfort visivo".

Il progetto, redatto dai tecnici della Società partecipata Euro.Pa service srl e che rientra nel programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, è stato approvato dalla giunta comunale e prevede un quadro economico complessivo pari a 147.835 euro, finanziato con un contributo ministeriale per 90mila euro, un contributo del Gestore del servizio elettrico (Gse) “Conto termico 2.0“ per 27.335 euro e oneri propri del bilancio comunale per 30.500 euro appostati con deliberazione di consiglio comunale.

Intanto ieri sera il calcio Canegrate, insieme al Comune e a tanti amici, ha presentato il torneo in memoria di Tino Borneo in calendario domenica 29 settembre proprio sul campo di via Terni. Il torneo vedrà ai nastri di partenza le formazioni di Milan, Monza, Canegrate, Mazzo, Varesina e Scarioni, sarà riservato alle formazioni under 13, le gare avranno una durata di 25 minuti per tempo. Patrocinato dal Comune di Canegrate, il torneo è stato presentato lunedì sera davanti a tanti amici dell’ex giocatore rossonero.

Alla presentazione Antonio Gagliardi ds di Mazzo 80, Augusto Splendore scouting Juventus, Roberto Olivieri d.t. Franco Scarioni, Lorenzo Mondini responsabile attività di base Milan, Matteo Forcella scouting Atalanta, Roberto Trapani ex Milan e Monza ora alla Roma, e Francesco Camarda, attuale giocatore del Milan. Alla serata, oltre a tanti amici dell’ex tecnico rossonero, anche Ambra e Carlotta, moglie e figlia di Tino Borneo che lo hanno ricordato con una lettera e un video.

Christian Sormani