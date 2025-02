Legnano, incidenti in aumento: interventi sulle strade e nuovi limiti di velocità

Legnano, 5 febbraio 2025 – Malgrado il lavoro svolto per rendere più sicure le strade, limare i limiti di velocità e operare sulla prevenzione, i dati del bilancio 2024 della polizia locale di Legnano mostrano un aumento complessivo degli incidenti rilevati in città: da questo dato sarà necessario ripartire per un’ulteriore, approfondita analisi capace di identificarne le cause e porre rimedio. È questo uno degli aspetti emersi ieri in occasione della presentazione dei numeri dell’attività del corpo di viale Magenta, avvenuta alla presenza del comandante, Daniele Ruggeri, della vice, Rosa Potenza, del sindaco Lorenzo Radice e dell’assessore delegato, Anna Pavan.

Nel 2024, infatti, il numero di incidenti rilevati è stato di 667, contro i 609 dell’anno precedente e i 573 del 2022: nel periodo precedente al 2020 questo dato aveva sempre oscillato tra quota 566 e 661. Anche gli incidenti con feriti, sebbene senza esiti mortali, hanno mostrato una tendenza all’aumento negli ultimi anni: nel 2024 se ne sono verificati 261, mentre nel 2023 erano stati 251 e, nel 2022, 240.

Stessa tendenza riguarda anche gli incidenti che hanno coinvolto l’utenza debole, passati da 108 a 120 in un anno (41 pedoni, 62 ciclisti e 24 utenti di monopattino).

“È certamente un dato sul quale sarà necessario fare un approfondimento – ha commentato il sindaco Radice –. Crediamo che alcuni interventi da noi messi in atto, cito ad esempio il criticato intervento in via Genova per rallentare la velocità di circolazione, ma non è l’unico, abbiano sortito l’effetto sperato, perché i numeri che riguardano quelle zone specifiche dicono questo. Dettagli alla mano, capiremo se ci siamo concentrati troppo sulle zone più interne della città e se sia arrivato il momento di analizzare come intervenire sulle strade perimetrali più trafficate”.

Rimanendo nel campo degli incidenti rilevati, quelli per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze sono stati in tutto 18 nell’ultimo anno. Fa specie poi rilevare che nell’anno da poco concluso si sono verificate ben venti fughe a seguito di incidente: un dato che certo non depone a favore del senso di responsabilità dei conducenti coinvolti.