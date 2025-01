Nascite in calo. Un nuovo minimo storico

Nascite in calo nel 2024, nuovo minimo storico. Ancora una volta, la cicogna ha fatto meno tappe del solito nella città della calzatura. Il 2024 si chiude con un nuovo calo delle nascite a Parabiago: i nuovi nati sono stati appena 157, circa trenta in meno rispetto al 2023. Nonostante i segnali già allarmanti degli ultimi anni, la soglia psicologica delle 200 nascite non è stata superata nemmeno quest’anno, segnando un nuovo record negativo per la città, che continua a registrare il numero più basso di nascite degli ultimi 20 anni. I dati forniti dall’ufficio anagrafe di piazza della Vittoria confermano che anche nel 2024 i fiocchi azzurri hanno prevalso sui fiocchi rosa: sono stati 85 i maschietti nati, contro 72 femminucce. Il nome più popolare tra i nuovi nati è stato Tommaso, seguito da vicino da Leonardo, e più distanziati Thomas, Thiago e Riccardo. Tra le bimbe, il nome più scelto è stato Matilde, seguito da Beatrice e Martina. Il 2025 è stato inaugurato con la nascita di Sofia, il primo fiocco rosa dell’anno. "Come sempre, diamo il nostro caloroso benvenuto a ogni nuovo nato nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi –. Con gioia condividiamo con la cittadinanza il valore della vita, della famiglia e delle nuove generazioni attraverso i pannelli luminosi sparsi per la città, una tradizione che portiamo avanti da quasi otto anni".

Nonostante il calo delle nascite, una buona notizia arriva dal saldo naturale: nel 2024 i decessi sono stati 143, ben 14 in meno rispetto alle nascite. Un numero che, fortunatamente, si discosta dai picchi registrati durante gli anni più difficili della pandemia. Per trovare un livello di decessi così basso, bisogna tornare al biennio 2006-2007, quando le morti erano comunque una quarantina in più rispetto al 2024. Questi dati delineano un quadro demografico complesso per Parabiago che riflette una tendenza nazionale, ma con qualche segnale positivo nel bilancio complessivo della popolazione.

Ch.S.