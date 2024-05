Multiutility Amaga a gonfie vele. Ricavi in aumento e assunzioni

Ricavi in aumento del 20% e 30 nuovi dipendenti che sono entrati nel gruppo: parte da questi dati l’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti al bilancio 2023 e al piano triennale di Amaga Spa, la Multiutility dell’Ovest Milanese che ha presentato un documento con tutti gli indicatori principali in crescita. Il primo dato riguarda l’utile di esercizio, che arriva agli attuali 112.473 euro (2023) contro i precedenti 105.678 euro (2022) facendo segnare un incremento di 6.795 euro (pari al +6%). Particolarmente significativo il dato riguardante il valore della produzione che arriva agli attuali 17.760.426 euro (2023) contro i precedenti 14.817.414 euro del 2022, un incremento quindi corrispondente a 2.943.012 euro, pari a un +20%. "Siamo un’azienda in salute che sta proseguendo il percorso di crescita avviato in questi anni con l’obiettivo dichiarato di sviluppare al meglio le sue potenzialità e i relativi asset strategici - ha commentato il presidente Piero Bonasegale -. A proposito di questi numeri mi piace sottolineare come tra i driver principali di tale incremento, si collochino sicuramente i nuovi affidamenti di servizi da parte dei Comuni di Albairate, Castano Primo e Vermezzo con Zelo; così come la crescita delle nostre Farmacie Comunali che stanno facendo sempre più loro l’idea di quella ‘Farmacia dei Servizi’ fondamentale avamposto di prossimità per la Salute Pubblica dei cittadini, trend confermato anche dall’incremento di fatturato del 3% rispetto al 2022". Per quanto riguarda i 30 nuovi profili entrati in azienda nel 2023, 25 nuovi assunti sono stati destinati ad attività operative, due al servizio di ‘Farmacie Comunali’, due al Servizio "Amministrazione, Finanza e Controllo" e una destinata al Servizio "Energia".P.G.