Multe, si cambia Il divieto di sosta ora si paga con il qr code

Addio ai foglietti bianchi e rosa lasciati sotto al tergicristallo con i bollettini postali. I preavvisi lasciati dalla Saronno Servizi, ex municipalizzata che gestisce gli stalli a pagamento in città, sulle auto di quei conducenti che non rispettano le norme della sosta si sono rinnovati. Ad esempio, chi ha lasciato la propria vettura, sugli stalli blu senza pagare il dovuto, chi ha pagato ma ha lasciato la macchina oltre l’orario si è trovato la nuova versione delle sanzioni

Ora il verbale è una sorta di scontrino con il bordo verde che lo identifica come "violazione del codice della strada". In alto si trova il logo della città con il numero di preavviso e la targa sanzionata. Quindi i dati di dove è stata commessa l’infrazione, marca e modello della vettura e il fatto che non sia stato possibile notificare direttamente la sanzione al conducente. Si passa quindi al valore della violazione, nel caso di divieto di sosta 29,40 se si paga entro 5 giorni, 42 euro se si paga successivamente. Ed eventualmente anche la decurtazione dei punti se prevista.

In questi primi giorni sono diversi i saronnesi che si sono recati normalmente a pagare la multa allo sportello della Saronno Servizi, come si faceva coi vecchi verbali, ma qualcuno ha anche usato il qr code con il sistema Pagopa. E in questo caso ha avuto qualche problema. C’è chi, cercando di pagarla sul computer perché non in grado di usare il qr code o perché questo era danneggiato, si è accorto che mancano il codice avviso e il codice dell’ente erogatore per provvedere al pagamento con il sito indicato. Così da ieri sono state inserite le due informazioni rendendo il preavviso più funzionale. Da qualche mese Saronno Servizi ha iniziato il progetto di semplificazione del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione che riguarda diverse attività dell’ex municipalizzata.

Sara Giudici