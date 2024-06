In monopattino elettrico si perde nel Parco del Ticino: 53enne ritrovato nella notte

Bernate Ticino (Milano) – Si è conclusa per fortuna positivamente e solo con un grande spavento la disavventura di un uomo di 53 anni che, intorno alle 19.30 di sabato sera, si era perso nei sentieri del Parco Ticino a Bernate mentre era a bordo di un monopattino elettrico. L’uomo era arrivato in quella zona sul suo mezzo ed aveva poi proseguito nella radura del Ticino non avendo, però, minimamente idea di dove stesse andando.

Dopo pochi minuti, l’uomo ha perso totalmente l’orientamento e preoccupato ha chiamato lui stesso il 112 per farsi aiutare , consapevole del pericolo di non riuscire più a ritrovare da solo la strada di casa. Nel giro di pochi minuti, le squadre dei distaccamenti volontari di Inveruno e Magenta hanno iniziato le ricerche dell’uomo in tutta la zona, nonostante il maltempo ed il buio rendessero difficile il perlustramento della zona.

Grazie alle moderne tecniche di geolocalizzazione, intorno alle 21.45, i vigili del fuoco sono riusciti a portare a buon fine l’operazione di soccorso. Il 53enne è stato ritrovato visibilmente scosso e in stato confusionale ma in buone condizioni di salute. È stato quindi affidato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto, insieme ai carabinieri.