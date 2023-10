Mix letale di farmaci. Anziana coppia deceduta. Il dolore di Colmegna

Una giornata grigia, il lago ieri era specchio del cielo coperto di nuvole cariche di pioggia, Colmegna, frazione di Luino, dove tutti si conoscono, era avvolta nel silenzio. "Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere...", è uno dei pochissimi commenti che si raccolgono fra i residenti. Il silenzio l’abbraccio protettivo e rispettoso dell’intera comunità davanti al nuovo dramma familiare, il secondo nel giro di pochi giorni nel Varesotto, vittime ancora due anziani, il marito 90 anni e la moglie 84, deceduti nella mattinata di domenica all’ospedale di Varese. Una lunga esistenza che si è conclusa con la morte di entrambi sopraggiunta per un abuso di farmaci che avrebbe causato l’intossicazione il cui esito non ha lasciato scampo alla coppia. I carabinieri di Luino stanno procedendo con le indagini per fare chiarezza sul dramma, importanti saranno gli elementi che potranno essere forniti dall’autopsia che potrebbe essere disposta nei prossimi giorni dalla Procura di Varese per individuare le sostanze letali che i due anziani avrebbero ingerito.

Da chiarire se all’origine ci sia stato un errore nell’assunzione dei farmaci oppure sia stato invece un gesto volontario, dunque due le ipotesi sulle quali si concentra l’attività degli inquirenti che stanno lavorando nel massimo riserbo. Un dramma di fronte al quale nel momento di grande dolore per i familiari dei due anziani la piccola frazione luinese si è raccolta nel silenzio. La coppia è stata trovata in stato di incoscienza nel pomeriggio di sabato dalla figlia, subito la donna ha chiamato i soccorsi. I due anziani sono stati trasportati in ospedale a Varese con l’elisoccorso e ricoverati in terapia intensiva, le loro condizioni erano apparse subito agli operatori disperate.

Nella mattinata di domenica il decesso di entrambi. Nell’abitazione sono state ritrovate numerose confezioni di medicinali e questo ha fatto ipotizzare l’intossicazione da farmaci, assunti in dose eccessiva, ma da chiarire se si sia trattato di un abuso volontario oppure un tragico errore. Ancora non è stata stabilità la data dei funerali, ma di nuovo nel giro di pochi giorni nel Varesotto una comunità si ritroverà con dolore a dare l’ultimo saluto ad una coppia di anziani, uniti nella loro lunga esistenza fino al loro ultimo giorno.