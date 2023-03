Metti un weekend con la Protezione civile Esercitazioni a raffica

Si svolgerà da oggi a domenica 26 marzo “La tre giorni di Magenta”, seconda edizione di una esercitazione di protezione civile organizzata dal comune di Magenta, in collaborazione con la polizia locale e i gruppi di protezione civile di Arluno, Vittuone, Buscate, Corbetta, Bareggio, Cornaredo, Settimo Milanese e Sedriano. L’ambito di riferimento è la zona ovest e nord-ovest della Città Metropolitana di Milano e all’esercitazione sono invitati i gruppi di protezione civile del raggruppamento protezione civile ovest Milano. L’esercitazione interesserà oltre a Magenta, dove la tensostruttura di Piazza Mercato ospiterà il campo base, i comuni di Buscate per una esercitazione di taglio ed esbosco, Settimo Milanese, scenario di ricerca di persona scomparsa, e Bareggio per una esercitazione idrogeologica e illuminotecnica.