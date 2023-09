Emergenza medici di famiglia, prime soluzioni: assegnati al Legnanese dodici camici bianchi

Legnano, 24 settembre 2023 – Emergenza medici di famiglia: qualcosa si muove. Sono dodici i nuovi medici di medicina generale assegnati da Ats Milano all’area dell’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese. Vediamo i numeri suddivisi per ambito. Quattro professionisti lavoreranno su Legnano e Rescaldina, il territorio più fortemente in sofferenza, come già denunciato molte volte.

Tre medici di famiglia sono stati assegnati all’ambito Abbiategrasso, Besate, Morimondo, Motta Visconti e Ozzero; due su Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese; uno su Arluno, Bareggio, Casorezzo, Ossona, Santo Stefano Ticino, Sedriano e Vittuone; uno su Castano Primo, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello. E infine un medico di base lavorerà sull’ambito Parabiago, Nerviano, Cerro Maggiore e San Vittore Olona. Quando i camici bianchi saranno effettivamente operativi ancora non è dato sapere. Dopo l’assegnazione c’è un tempo tecnico per l’attivazione dello studio e l’avvio dell’attività. Se facciamo una verifica nel fascicolo sanitario elettronico, alla pagina "cambio medico" digitando Legnano o Rescaldina non compare alcun nome da scegliere. Come si ricorderà, avevano presentato domanda al bando di luglio di Ats Milano 136 medici, di cui 116 che frequentano ancora i corsi triennali.

L’ambito più scoperto era quello di Legnano e Rescaldina, che scontava la mancanza di 11 professionisti. Seguito dagli ambiti di Parabiago-San Vittore (10 professionisti mancanti), e Arluno-Vittuone (anche qui 10 professionisti mancanti). La notizia dell’assegnazione rappresenta dunque un primo segnale positivo, dopo mesi difficili che hanno messo a dura prova i cittadini senza medico di famiglia, costretti a rivolgersi agli Ambulatori medici temporanei. Il 5 settembre ha chiuso l’Ambulatorio al vecchio ospedale di Legnano, perché da quella data la città ha avuto un nuovo medico incaricato, Rossella Rosaria Farcica, che riceve nell’ambulatorio di via Menotti 174 e assiste le frazioni residue dei pazienti ancora in carico a 7 medici di medicina generale che hanno cessato l’attività nei mesi scorsi. Continuano invece la loro attività gli Ambulatori medici temporanei a Castano Primo (via Moroni 8), Inveruno (piazza don RinoVilla 2) e Nerviano (nell’ex palazzo municipale).