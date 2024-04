Master in editoria e comunicazione. Due borse di studio di 4mila euro

Sono due le borse di studio del valore di 4mila euro ciascuna a totale copertura delle spese previste dal "Master in editoria e comunicazione - corso di alta formazione", organizzato dalla Scuola superiore Carolina Albasio. L’obiettivo è formare esperti in editoria, in grado di svolgere un ruolo fondamentale nell’impostazione e nell’organizzazione del ciclo di lavorazione del prodotto editoriale, nonché nel funzionamento e management di una casa editrice. Requisito fondamentale la residenza a Castellanza. Il master è rivolto a diplomati e laureati in qualsiasi disciplina, ha la durata di 7 mesi (450 ore) di cui 4 mesi di lezione in aula (da remoto) a weekend alternati (sabato e domenica), più uno stage di 3 mesi. L’attestato forma punteggio nei concorsi pubblici. La partecipazione è riservata a massimo 25 candidati. Altri requisiti per diritto di precedenza: 10 punti lo stato di disoccupazione, 5 punti il merito (voto di laurea/diploma di maturità), massimo 5 punti il curriculum vitae. La domanda dovrà essere inviata solo a mezzo e-mail all’indirizzo comune@comune.castellanza.va.it, entro e non oltre il 12 aprile 2024.