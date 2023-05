Mano tesa alle attività commerciali. Stanziati dalla Regione 72mila euro

C’è tempo fino al 15 giugno per partecipare al bando pubblicato dall’amministrazione comunale di Cassano Magnago che riguarda l’assegnazione di fondi destinati alle attività commerciali cittadine. Complessivamente per la realtà cassanese si tratta di 72mila euro stanziati da Regione Lombardia nell’ambito del progetto di sviluppo dei distretti commerciali. E’ indubbiamente un’opportunità per i commercianti che hanno investito in interventi per migliorare la loro attività già attuati oppure ancora da attuare. I progetti per i quali si può partecipare al bando riguardano il periodo dal 28 marzo 2022 al 31 gennaio 2024, il contributo massimo che si può ricevere è di 2mila euro. Tra i lavori che possono essere finanziati le opere edili, l’acquisto di arredi ma anche l’investimento sull’e-commerce. Dopo il difficile periodo della pandemia durante il quale tante sono state le difficoltà per il settore commerciale, ora si lavora per il rilancio delle attività. R.F.