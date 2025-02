Malori, scatta l’evacuazione. Tutti fuori dalla conceria. Indagine su una sostanza

Paura alla Conceria Gaiera di Robecchetto: evacuati 80 dipendenti per la sospetta fuga di una sostanza in laboratorio. Momenti di tensione ieri mattina, dopo le 11,30, quando la presunta fuoriuscita di una sostanza all’interno dei laboratori ha reso necessaria l’evacuazione dei dipendenti. L’allarme è scattato quando alcuni operai hanno iniziato ad accusare lievi malori. L’azienda, una realtà storica del settore conciario con sede in via Carducci, è stata immediatamente messa in sicurezza. Nonostante la preoccupazione iniziale, all’arrivo dei soccorsi non sono stati segnalati casi gravi tra i lavoratori. Tuttavia, per precauzione, sul posto sono intervenuti un’automedica, un’ambulanza e diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Milano, compresi gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Batteriologico, Chimico, Radiologico), incaricati di individuare la natura della sostanza responsabile dell’accaduto.

A supporto delle operazioni sono intervenuti anche gli esperti di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) e Ats (Agenzia di Tutela della Salute), che hanno avviato i rilievi per verificare eventuali rischi ambientali e sanitari. Le autorità competenti stanno analizzando campioni prelevati dall’area interessata per comprendere l’origine dell’emissione e accertare eventuali pericoli per la salute pubblica. L’episodio ha suscitato grande attenzione tra i residenti e i lavoratori della zona, che ora attendono ulteriori aggiornamenti. La direzione della Conceria Gaiera ha collaborato attivamente con le autorità per chiarire la dinamica dell’incidente e garantire la sicurezza dei dipendenti.

Christian Sormani