Malattie neuromuscolari: un corso per l’assistenza

"Chi soffre di una malattia neuromuscolare ha bisogno di un’assistenza fortemente specialistica, e non generica. Ma gli assistenti personali formati sono pochi e dobbiamo colmare questa grave mancanza". Luciano Lo Bianco (nella foto) è il presidente Uildm (Unione italiana lotta alla distrofia muscolare) Legnano. Ora l’organizzazione, insieme a "Parent project" (associazione di pazienti e genitori con figli affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker) lancia "Match point", un percorso formativo gratuito e mirato. Si rivolge a due target: le persone con disabilità che vogliono acquisire più autonomia nella quotidianità, e i professionisti come oss (operatori socio sanitari), asa (ausiliario socio assistenziale) e altri operatori socio-assistenziali che desiderano specializzarsi nella gestione delle esigenze di persone con queste patologie.

Il corso partirà lunedi, prevede una parte teorica online e una parte pratica in presenza. La formazione online comprende 30 ore di lezioni. I temi spaziano dall’approccio alla disabilità basato sui diritti umani, alla comprensione delle patologie neuromuscolari, fino ad approfondimenti su normative, assistenza personale e gestione della relazione con il contesto familiare e sociale. Le 10 ore di formazione pratica in presenza consentiranno ai partecipanti di applicare le conoscenze acquisite in un contesto reale. Al termine i partecipanti riceveranno un attestato di formazione e avranno accesso preferenziale alla piattaforma di incontro tra domanda e offerta, che verrà lanciata nei prossimi mesi.

Silvia Vignati